В январе 2021 года на украинские номера перешли 25,6 тыс иномарок с пробегом, ввозимых из других стран - это в 4,5 раза больше, чем новых авто, зарегистрированных за этот же период.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В результате импортированный секонд-хенд в январе занял 82% первичного рынка легковых автомобилей против 80% годом ранее.

Автомобили старше 10 лет охватили 45% всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2021 года авто с пробегом.

Треть регистраций авто с пробегом пришлось на машины, произведенные от 6 до 10 лет назад и 22% - на относительно молодые автомобили - не старше 5 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным на рынке импортного секонд-хенда стал автомобиль Renault Megane - в течение прошлого месяца владельцами этой модели стали 1 577 украинцев.

Далее в топ-3 - Volkswagen Passat (1 369 авто) и Skoda Octavia (1 287 авто).

Экономическая правда