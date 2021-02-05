Все разделы
Укр / Рус

В январе регистрации авто с пробегом превысили продажи новых в 4,5 раза – ассоциация

Пятница, 5 февраля 2021, 16:50
 

В январе 2021 года на украинские номера перешли 25,6 тыс иномарок с пробегом, ввозимых из других стран - это в 4,5 раза больше, чем новых авто, зарегистрированных за этот же период.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В результате импортированный секонд-хенд в январе занял 82% первичного рынка легковых автомобилей против 80% годом ранее.

Автомобили старше 10 лет охватили 45% всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2021 года авто с пробегом.

Треть регистраций авто с пробегом пришлось на машины, произведенные от 6 до 10 лет назад и 22% - на относительно молодые автомобили - не старше 5 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным на рынке импортного секонд-хенда стал автомобиль Renault Megane - в течение прошлого месяца владельцами этой модели стали 1 577 украинцев.

Далее в топ-3 - Volkswagen Passat (1 369 авто) и Skoda Octavia (1 287 авто).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто

powered by lun.ua
Материалы по теме
Падение продаж: какие авто покупали украинцы в январе 2021 года 2 февраля 2021, 16:40
В прошлом году заключили 3 миллиона е-полисов "автогражданки" 28 января 2021, 18:14
Киев пустил новые беларусские автобусы на усиление маршрутов, но только в "час пик" 27 января 2021, 19:50
404 error
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!