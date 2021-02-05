В январе Госгеонедра получила 73 миллиона от продажи спецразрешений на добычу

По результатам января 2021 года Госгеонедра привлекла 73 млн грн инвестиций в добычу, проведя аукционы по продаже 11 специальных разрешений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате открытой конкурентной борьбы цена лотов возрастала в десятки раз, а некоторые лоты показали рекордный скачок стоимости: в 270 раз (участок Нимщин, песчано-гравийное сырье) и в 142 раза (Тишивницкий участок, песчано-гравийная смесь)", - говорится в сообщении.

По словам главы Госгеонедр Романа Опимаха, Служба планирует привлечь в госбюджет по крайней мере 750 млн грн с продажи специальных разрешений.

"Следующий аукцион состоится 11 февраля: инвесторам предлагают 15 участков с янтарем, торфом, песчаниками, подземными питьевыми водами. Также Служба анонсировала электронные торги 25 февраля и в 12 марта", - добавили в Службе.

"Прозрачные онлайн-аукционы - эффективный инструмент продаж спецразрешений по рыночной цене.

Механизм электронных торгов на ProZorro обеспечивает равные условия для каждого участника, способствует укреплению доверия инвесторов к государству, стимулирует честную работу и поступления инвестиций в отрасль", - сказал Опимах.

Экономическая правда