Все разделы
Укр / Рус

Украинско-американская компания получила 90 миллионов долларов от NASA для миссии на Луну

Пятница, 5 февраля 2021, 13:45
 

Компания Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова поможет NASA в высадке людей на Луну в 2023 году - агентство предоставило 93,3 млн долларов финансирования.

Об этом говорится в сообщении NASA.

Доставка полезного груза, которую будет осуществлять Firefly Aerospace будет исследовать различные условия и ресурсы Лунной поверхности, что поможет подготовиться к миссии человека на Луну.

Инициатива является ключевой частью программы NASA "Артемида". Firefly Aerospace будет отвечать за полный цикл доставки груза, в частности интеграцию полезного груза, запуск с Земли, посадку на Луну и операции в рамках миссии.

Для программы будут использовать посадочный аппарат компании Blue Ghost.

"Полезные грузы, которые мы посылаем в рамках этой доставки, будут охватывать различные сферы от исследования лунного грунта и испытания технологии отбора образцов, до предоставления нам информации о тепловых свойствах Луны и магнитном поле", - сказал Крис Калберт, менеджер инициативы CLPS в Космическом центре Джонсона NASA в Хьюстоне.

Cedar Park, где разрабатывался посадочный аппарат Blue Ghost, также станет операционным центром компании для миссии доставки 2023 года.

Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

Напомним:

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Firefly Black LLC компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова заключила контракт с национальным космическим агентством США NASA на вывод на орбиту малых спутников на 9.8 млн долларов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

космическая отрасль

powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство утвердило Концепцию космической программы до 2025 года 13 января 2021, 16:38
Конкурент Маска просит регулятор проверить космический интернет SpaceX Starlink на экологичность 30 декабря 2020, 10:00
В 2020-м SpaceX выполнила 26 миссия в космос, в будущем году Маск планирует уже 48 запусков 22 декабря 2020, 09:00
404 error
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!