SkyUp откроет пять новых маршрутов в Европу

Авиакомпания SkyUp анонсировала открытие пяти новых маршрутов из Киева и Львова в города Италии и Польши весной 2021 года.

Об этом сообщает avianews.com.

29 марта авиакомпания планирует полететь из Киева в польский Лодзь с частотой два раза в неделю. С 25 апреля число рейсов увеличится до четырех в неделю. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 731 грн в одну сторону.

30 апреля SkyUp запустит рейс Львов-Лодзь с частотой два раза в неделю и ценой билетов от 535 грн в одну сторону.

С 21 мая в расписании стоит рейс Львов-Бергамо. Авиакомпания планирует летать по этому маршруту два раза в неделю и продает билеты от 840 грн в одну сторону.

29 мая SkyUp планирует открыть сразу два рейса из Киева — в Бари и Катовице. В первом случае частота полетов составит два раза в неделю, а цена билетов начинается от 1264 грн. Во втором случае в расписании заявлены три рейса в неделю с ценой билетов от 756 грн в одну сторону.

Для всех маршрутов минимальные цены указаны с учетом перевозки только ручной клади.