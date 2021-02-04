Субвенция местным бюджетам: Зависимость от "пожеланий" нардепов усилится – КШЭ

В порядке и условиях предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, изменения в которых-е Кабмин утвердил 3 февраля, еще больше усилится зависимость распределения субвенции от "пожеланий" депутатов.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в Telegram.

"На эту субвенцию в госбюджете-2021 запланированы рекордные 6 млрд грн.

Ключевое замечания к этой субвенции - высокая зависимость ее распределения от "пожеланий" депутатов. Отныне эта зависимость еще больше усилится", - подчеркивают эксперты.

В частности:

Убирается норма об обязательности критерия распределения 80% средств с учетом численности населения, проживающего в соответствующем регионе.

Согласно закону о госбюджете Минфин должен создать комиссию по распределению этой субвенции. А теперь в нее должны войти народные депутаты - члены Комитета ВРУ по вопросам бюджета, при этом - не менее 50% состава комиссии. Ранее требования к включению депутатов в состав комиссии не было.

Предложения по объектам и мероприятиям, которые будут финансироваться за счет субвенции, Комиссии будут предоставлять народные депутаты и ОГА. И если раньше Комиссия "предоставляла рекомендации", то сейчас она уже "принимает решение" о включении перечня предложений к проекту акта (который будет принимать Кабмин).

"Следовательно, влияние нардепов и здесь растет", - отмечают в КШЭ.

Из условий предоставления субвенции было исключено соответствие проектов и мероприятий приоритетам региональных стратегий и планов социально-экономического развития регионов.

"Это кажется странным, с учетом прошлогодних активных дискуссий относительно региональных стратегий и принятия Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы. Это также упрощает возможности для лоббизма, поскольку фактически исключается условие, по которому финансирование могло предоставляться только тем проектам, которые являются приоритетными для регионального развития", - комментируют эксперты.

Из направлений использования субвенции исключено меры предотвращения распространения пандемии.

"Все эти изменения предусмотрены в проекте постановления, который в среду проголосовали в Кабмине с дополнительными поправками. Поэтому финальный текст постановления будет известен позже.

Ключевой риск данных изменений - то, что усилится несправедливость распределения этого финансового ресурса между регионами, ведь вес объективных критериев такого распределения значительно снижен", - добавили в КШЭ.

Экономическая правда