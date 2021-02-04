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SkyUp весной запустит три новых авиарейса из Украины в Польшу

Четверг, 4 февраля 2021, 19:25
 

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines весной запустит три новых рейса из Украины в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет "Европейская правда".

С 29 марта стартует рейс Киев - Лодзь, с 30 апреля Львов - Лодзь и с 29 мая Киев - Катовице.

Рейсы из Киева в Лодзь до 25 апреля будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, с 25 апреля - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Львова в Лодзь будут по понедельникам и пятницам, из Киева в Катовице - по вторникам, четвергам и субботам.

Ранее в феврале Государственная авиационная служба Украины предоставила украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию пяти воздушных линий Киев - Эйндховен, Киев - Манчестер, Киев - Эр-Рияд, Киев - Джидда, Киев - Мюнхен.

В декабре 2020 года Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines начать зимой-весной полеты в 10 европейских городов.

Европейская правда

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