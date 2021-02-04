Укртрансгаз с УЭБ с марта запускает биржевую торговлю газом из хранилищ

Укртрансгаз и Украинская энергетическая биржа подписали договор о взаимодействии, который обеспечит биржевыми инструментами заказчиков, пользующихся украинскими газохранилищами.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Договор предусматривает сотрудничество в два этапа.

Сначала участники газового рынка Украины смогут осуществлять торговые операции с растаможенным природным газом, который хранится в хранилищах, через платформу Украинской энергетической биржи. Отмечается, что это станет возможным с середины марта.

Оператор также будет выступать гарантом наличия в ПХГ заявленного на торги объема газа и обеспечивать автоматизацию его передачу от одного участника торгов к другому в течение 30 минут. После чего биржа во взаимодействии с банком по эскроу счетам автоматически будет проводить клиринговые расчеты.

На втором этапе возможность торгов на бирже получат клиенты, сохраняющие газ в украинских подземных хранилищах в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + Short haul". Оператор отмечает, что так доступ к бирже получат компании-нерезиденты, сохраняют газ в Украину. Ориентировочный запуск - апрель 2021 года.

"Переход на биржевую торговлю газом будет способствовать дальнейшей либерализации энергетического рынка Украины, повысит его ликвидность, усилит надежность и прозрачность механизмов продажи / покупки / передачи газа от одного владельца к другому", - говорят в Укртрансгазе.

Напомним:

За девять месяцев 2020 года государственная компания "Укртрансгаз" показала 15,6 миллиарда гривен убытков.

Экономическая правда