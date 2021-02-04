НБУ увеличил электронный лимит по валютным операциям за границу

Национальный банк увеличил годовой е-лимит по ряду валютных операций физлиц по переводу средств за границу до 200 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Лимит касается осуществления инвестиций за границу, размещения средств на собственных иностранных счетах, переводов денежных средств по договору страхования жизни и предоставления займа нерезидентам.

"По оценкам Национального банка, данное решение в направлении валютной либерализации не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины, в том числе с учетом того, что физические лица уже более года имеют возможность покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств и оснований", - отметил заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

Он добавил, что в прошлом году физлица в пределах лимита за границу перечислили около 274 млн евро, что составляет среднедневной объем торгов на межбанке.

В НБУ говорят, что "полное снятие электронного лимита на осуществление физическими лицами инвестиций за границу является одним из приоритетов Национального банка, предусмотренных Дорожной картой валютной либерализации". Для этого необходимо принять и имплементировать пакет законопроектов по противодействию размывания базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (BEPS).

Также НБУ разрешил при осуществлении валютных операций использовать паспорта в "Lbb". Указанные изменения вступают в силу с 5 февраля 2021 года.

С 18 декабря 2019 года Национальный банк увеличил годовой е-лимит на проведение физическими лицами отдельных валютных операций с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро.

Экономическая правда