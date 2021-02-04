Витренко: К 2029 году "зеленые" компенсации могут составлять 10-20 миллиардов долларов

По подсчетам, компенсации инвесторам в электроэнергию по "зеленому" тарифу могут составлять от 10 до 20 млрд долларов до 2029 года.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал во время обсуждения экономической стратегии до 2030 года.

Он отметил, что установленный зеленый тариф в разы превышает рыночную цену.

"Мы должны понимать, что, если посмотреть на разницу между зеленым тарифом и рыночной ценой, умножить это на даже консервативные оценки по выработки электроэнергии из ВИЭ, и умножить это на срок действия зеленого тарифа до 2029 года, то размер компенсаций из государственного бюджета с инвесторами в зеленую энергетику будет составлять от 10 до 20 млрд долл ", - пояснил Витренко.

Он добавил: "Для такой страны, которая еще развивается, 10-20 млрд долл - это значительная сумма, которая составляет проблему".

Также глава министерства раскритиковал существующий механизм получения компенсаций: "он нормально не работает и поэтому возникли долги".

"В тарифе "Укрэнерго" 2/3 компенсируется "зеленым", а 1/3 - их расходы. Компенсация из тарифа "Укрэнерго" больше, чем стоимость электроэнергии, получаемой "Энергоатомом", который эту электроэнергию компенсирует. То есть только разница зеленой энергетики, которую не потребляет фактически население, является большим, чем стоимость электроэнергии, получаемой "Энергоатом", - комментирует Витренко.

Он отметил, что финансирование "зеленых" следует проводить напрямую через госбюджет, ведь воздух является определенным общим благом, что связано с использованием зеленой энергетики "и Конституция говорит, что в так случаях финансирование должно осуществляться через госбюджет".

Экономическая правда