Фонд гарантирования продолжит ликвидацию "Златобанка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц восстановил контроль над "Златобанком" и сможет продолжить процедуру его ликвидации, начатую в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Взятием под контроль ОАО "Златобанк" Фонд не только де-юре, а и де-факто сможет продолжать процедуру ликвидации, что позволит реализовать и выполнить основные задачи Фонда и обеспечить защиту кредиторов банка", - сказал Владислав Кадыров, директор департамента правового обеспечения Фонда .

Банк два года находился в состоянии правовой неопределенности после обжалования экс-владельцами решений о признании его неплатежеспособным, чем они заблокировали процедуру ликвидации. Из-за этого, говорят в Фонде, остановились расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.

Экс-владельцы также переименовали банк на ПАО "Злато" и изменили местонахождение юрлица в июле 2019 года. "Еще одним шагом стала попытка начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, который никоим образом не регламентирует банкротстве банков", - добавляют в Фонде.

И теперь эту перерегистрацию признано незаконным, а дело о банкротстве закрыто.

В ФГВФЛ утверждают, что действия бывших акционеров могли быть попыткой избежать возможного наказания за доведение банка до банкротства и нанесения убытков кредиторам банка. "Напомним, только в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "Златобанк" было получено более 826 млн грн, а общая сумма акцептованных требований кредиторов составляет 6 877 млн грн", - отмечается в сообщении.

"На сегодня мы проводим инвентаризацию активов банка, для того чтобы восстановить удовлетворения требований кредиторов путем продажи активов", - сказал Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда.

Экономическая правда