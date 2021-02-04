Верховный суд снял арест с акций и имущества Проминвестбанка

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка и отменил решение судов предыдущих инстанций о наложении ареста на акции банка, его движимое и недвижимое имущество, имущественные права, счета в других банках, а также банку запрещалось осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 27 января 2021 года.

Издание напоминает, что решениями Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2020 года и Северного апелляционного хозсуда от 1 сентября 2020 по требованию ООО "Крым Дивелопмент", которое связано с Игорем Коломойским и его партнерами, был наложен арест на акции банка.

Отмечается, что ООО "Крым Дивелопмент" - одна из компаний "приватовцев", которые на основании решения Арбитражного суда Гааги взимают с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после аннексии полуострова Россией.

Напомним:

Верховный Суд не удовлетворил жалобу российской госкомпании ВЕБ.РФ против Минюста Украины относительно запрета продажи акций Проминвестбанка.

Ранее в рамках выполнения решения Арбитражного суда (г. Гаага, Нидерланды) украинские суды наложили арест в т.ч. на 99,77% акций Проминвестбанка, которые принадлежали ВЕБ.РФ. Впоследствии биржа "ПФТС" сообщала, что 04.03.2020 состоялся аукцион, на котором в пределах исполнительного производства были проданы 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн.

Победителем аукциона стало ООО "ФК" Фортифай ", которое оплатило указанную сумму. При этом в октябре-ноябре 2020 года АМКУ и НБУ предоставили разрешения компании Сергея Тигипко на приобретение ФК "Фортифай" (перед этим среди владельцев финкомпании появились люди из окружения И. Коломойского).