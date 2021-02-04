Курс валют на 4 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,87 - 27,88 гривни;

Евро - 33,40 - 33,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,84 - 28,05 гривни. Евро покупают по 33,30 гривни, продают по 33,71 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,93 - 27,99 гривни, евро - 33,46 - 33,60 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 27,99 гривни.

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 3 февраля на уровне 28,06 гривни.

2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Экономическая правда