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Конкурент Uber и Uklon: Китайский сервис такси готовится к запуску в Украине – медиа

Четверг, 4 февраля 2021, 11:30
 

Китайский агрегатор такси DiDi готовится к запуску в Украине в 2021 году. 

Об этом сообщает ain.ua.

По информации издания, еще с 2020 года DiDi начал собирать команду для запуска сервиса в Украине. На данный момент точных сроков нет, но DiDi запустится в Украине в 2021 году. 

"Для Украины DiDi станет четвертым большим сервисом после Uklon, Uber (DiDi имеет долю в этой компании) и Bolt", – говорится в новости.

По мнению журналистов, приход игрока уровня DiDi в очередной раз сильно повлияет на украинский рынок агрегаторов такси. Запуск сервиса создаст дополнительный спрос на водителей.

На данный момент неизвестно, будет ли DiDi заходить только с такси, или подключит и другие сервисы, вроде проката велосипедов.

Напоминаем:

DiDi — китайский агрегатор, с более чем 450 млн пользователей и несколько миллионов водителей. 

С момента основания в 2012 году компания подняла более 21 млрд долларов инвестиций, ее оценка превышает 56 млрд долларов по последним доступным данным. 

DiDi работает через партнерства и инвестиции в схожие проекты (99, Grab, Gareem) по всему миру.

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Uber Bolt автомобили Китай

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