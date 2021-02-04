Конкурент Uber и Uklon: Китайский сервис такси готовится к запуску в Украине – медиа

Китайский агрегатор такси DiDi готовится к запуску в Украине в 2021 году.

Об этом сообщает ain.ua.

По информации издания, еще с 2020 года DiDi начал собирать команду для запуска сервиса в Украине. На данный момент точных сроков нет, но DiDi запустится в Украине в 2021 году.

"Для Украины DiDi станет четвертым большим сервисом после Uklon, Uber (DiDi имеет долю в этой компании) и Bolt", – говорится в новости.

По мнению журналистов, приход игрока уровня DiDi в очередной раз сильно повлияет на украинский рынок агрегаторов такси. Запуск сервиса создаст дополнительный спрос на водителей.

На данный момент неизвестно, будет ли DiDi заходить только с такси, или подключит и другие сервисы, вроде проката велосипедов.

Напоминаем:

DiDi — китайский агрегатор, с более чем 450 млн пользователей и несколько миллионов водителей.

С момента основания в 2012 году компания подняла более 21 млрд долларов инвестиций, ее оценка превышает 56 млрд долларов по последним доступным данным.

DiDi работает через партнерства и инвестиции в схожие проекты (99, Grab, Gareem) по всему миру.