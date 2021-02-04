Цены на нефть поднялись до максимумов за год и продолжают расти

Цены на нефть завершили торги 3 февраля на максимумах за год и продолжают расти 4 февраля.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 по киевскому времени 4 февраля составляет 58,7 доллара за баррель, что на 0,24 доллара (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов 3 февраля эти контракты подорожали на 1 доллар (1,7%) - до 58,46 доллара за баррель, что является максимумом с февраля 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет 56,01 доллара за баррель, что на 0,32 доллара (0,57%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

3 февраля фьючерсы выросли в цене на 0,93 доллара (1,7%) - до 55,69 доллара за баррель, самого высокого значения с января прошлого года.

Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

Комитет также заявил, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.