От продажи гособлигаций в бюджет привлекли еще 5 миллиардов

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 февраля привлекло в госбюджет 5,29 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что инвесторам предложили 4 выпуска ценных бумаг со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 года и 3 года.

"Благодаря ограниченному предложению однолетних ОВГЗ Министерству финансов удалось уменьшить средневзвешенную ставку доходности на 33 базисных пункта до 11,4%", - отмечается в сообщении.

Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составляет 9,29%, по двухлетним - 11,88%, а по трехлетним - 12,15%.

Наибольший спрос сосредоточился на годовых бумагах, объем заявок составил 3,27 млрд грн.

От размещения гривневых трехмесячных облигаций привлекли 250 млн грн, годовых - 898 млн грн, двухлетних - 2,14 млрд грн, а трехлетних - 1,99 млрд грн.

Напомним:

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 января привлекло в госбюджет 7,54 млрд грн.

19 января Минфин привлек в бюджет 12,3 млрд грн от продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма.

12 января на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 8,9 миллиарда гривень.

На первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 января Минфин привлек 8,7 миллиарда гривень.

За декабрь 2020 года Минфин продал гособлигации на 115,9 миллиарда гривень.

Экономическая правда





