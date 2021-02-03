От продажи гособлигаций в бюджет привлекли еще 5 миллиардов
Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 февраля привлекло в госбюджет 5,29 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Отмечается, что инвесторам предложили 4 выпуска ценных бумаг со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 года и 3 года.
"Благодаря ограниченному предложению однолетних ОВГЗ Министерству финансов удалось уменьшить средневзвешенную ставку доходности на 33 базисных пункта до 11,4%", - отмечается в сообщении.
Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составляет 9,29%, по двухлетним - 11,88%, а по трехлетним - 12,15%.
Наибольший спрос сосредоточился на годовых бумагах, объем заявок составил 3,27 млрд грн.
От размещения гривневых трехмесячных облигаций привлекли 250 млн грн, годовых - 898 млн грн, двухлетних - 2,14 млрд грн, а трехлетних - 1,99 млрд грн.
Напомним:
Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 января привлекло в госбюджет 7,54 млрд грн.
19 января Минфин привлек в бюджет 12,3 млрд грн от продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма.
12 января на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 8,9 миллиарда гривень.
На первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 января Минфин привлек 8,7 миллиарда гривень.
За декабрь 2020 года Минфин продал гособлигации на 115,9 миллиарда гривень.
Экономическая правда
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