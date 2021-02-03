Официальный курс: гривня укрепилась
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 27,99 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,64 грн (на 3 февраля - 33,79 гривни).
Напоминаем:
3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.
3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 3 февраля на уровне 28,06 гривни.
2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,08 гривни.
2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
Экономическая правда
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