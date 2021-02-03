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Официальный курс: гривня укрепилась

Среда, 3 февраля 2021, 19:24
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 27,99 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,64 грн (на 3 февраля - 33,79 гривни).

Напоминаем:

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 3 февраля на уровне 28,06 гривни.

2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,08 гривни.

2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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