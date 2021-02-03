Кабмин сократил срок действия ограничений на проведение налоговых проверок бизнеса

Кабмин на заседании 3 февраля утвердил постановление, которое сокращает сроки действия моратория на проведение некоторых видов налоговых проверок.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что решением правительства предоставляется разрешение на проведение проверок, в частности:

временно остановленных и незавершенных документальных и фактических проверок, которые были начаты на дату введения моратория;

документальных проверок субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые по данным аналитической системы проводят рисковые операции и обрабатываются в рамках работы Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти;

документальных проверок по соблюдению предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;

внеплановых документальных проверок, необходимость для проведения которых возникла по результатам рассмотрения жалоб на действия или бездействие контролирующих органов относительно неправомерного начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

"В свою очередь запрет на проведение документальных проверок физических лиц-предпринимателей остается неизменным", - заявили в Минфине.

"Мораторий на выполнение государством контрольной функции в налоговой сфере был оправдан в начале карантинных мероприятий COVID-19, когда бизнес был почти остановлен в связи с жестким карантином. Но с каждым днем ​​отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно.

Кроме того, неуплата налогов одними значительно уменьшает шансы на получение помощи теми, кто в условиях пандемии больше всего в ней нуждается, теми, кто сам себе помочь не в состоянии - пенсионерам, инвалидам и тем, кто временно остался без работы.

Умеренное предоставление разрешения на проведение некоторых видов налоговых проверок - это не увеличение давления на бизнес, а восстановление возможности обеспечить равные условия ведения бизнеса для всех", - пояснила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

Напомним:

После начала карантина в марте 2020 года Рада приняла закон, которым установила мораторий на проведение плановых и фактических налоговых проверок на период карантина.

Позже Кабмин продлевал срок действия моратория из-за продолжения карантина, в частности, в сентябре его продлили еще на полгода.

Экономическая правда