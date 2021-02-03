В Zoom придумали, как удержать популярность после выхода людей в офисы

Сервис видеоконференций Zoom добавит функцию виртуальной приемной, чтобы удержать популярность с выходом людей с дистанционного формата работы.

Об этом сообщает CNBC.

Такая функция позволит людям регистрироваться у администраторов приемных офисов без физического контакта. Процесс будет происходить с помощью Zoom-звонков.

"Режим киоска" будет работать следующим образом: как только человек заходит в офис, он может начать звонок с администратором через монитор с камерой и динамиком. Таким образом, администратор может позволить посетителю войти в офисные помещения - например, дистанционно открыть дверь.

"Администратор не должен оставаться в офисе", - сказал Гарри Мозли, генеральный информационный директор Zoom. В компании утверждают, что таким образом один человек может контролировать несколько этажей или зданий одновременно.

В то же время, аналитики прогнозируют постепенное падение Zoom после вспышки спроса в 2020 году. Так, за последние четверть финансового года 2020 эксперты ожидают увидеть рост доходов в 331%. Однако уже в следующей четверти ожидаемый процент составляет 153%, а к концу следующего финансового года - только 38%.

Представители Zoom ожидают, что в будущем компании будут работать в совместном режиме дистанционной и офисной работы, и ищут способ удовлетворить соответствующий спрос в условиях конкуренции с Cisco, Google и Microsoft.

Экономическая правда