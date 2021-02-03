Европейский инвестбанк предоставит 270 миллионов евро займа на развитие "Борисполя"
Правительство на заседании 3 февраля одобрило распоряжение президента о заключении гарантийного соглашения "Развитие аэропорта Борисполь" между Украиной и ЕИБ, а также распоряжения Кабмина о целесообразности соответствующего займа от ЕИБ в размере 270 млн евро.
Об этом говорится на Правительственном портале.
С помощью привлеченных средств планируют модернизировать аэропорт и увеличить пассажиропоток аэропорта до 56 миллионов человек в 2040 году.
"В том числе за счет повышения технического оснащения, конкурентоспособности предприятия, расширение сети маршрутов и привлечение новых авиаперевозчиков", - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отмечается, что проект предусматривает реконструкцию летной зоны №2:
"Существующая искусственная взлетно-посадочная полоса №2, которая была введена в эксплуатацию еще в 1971 году, уже отработала свой ресурс и из-за многолетнего использования со значительными нагрузками восстановлению не подлежит", - пояснил Криклий
По его словам, современные крупногабаритные самолеты требуют иного подхода к аэродромным сооружениям и службам аэропорта, поэтому "реконструкция летной зоны №2 будет осуществляться с обязательным учетом опыта ряда стран и международных организаций как ICAO и IATA при эксплуатации крупногабаритных самолетов", - добавил Криклий.
Экономическая правда
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