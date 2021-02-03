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Медики в школах получат доплаты в размере 20% – Шмыгаль

Среда, 3 февраля 2021, 15:00
 

Кабмин на заседании 3 февраля поддержал постановление, которым повысил зарплаты медработникам учебных заведений на 20% от должностного оклада, надбавка будет действовать до отмены карантина.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Правительство поддержало постановление, которое устанавливает дополнительную социальную защиту медицинских работников в учреждениях образования.

Уже с 1 января они получат в среднем почти на 1000 гривень больше, в зависимости от тарифного разряда. Надбавка будет действовать до отмены карантина", - пояснил Шмыгаль.

"Образовательные учреждения - это место ответственной и непростой работы для медицинских работников и государство должно поддержать их во времена коронакризиса.

Кроме того, напомню, что правительство еще в январе повысило выплаты всем украинским учителям почти на 20%. Повышение социальных выплат для медиков и учителей остается приоритетной задачей нашего правительства", - добавил премьер.

Экономическая правда

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Шмыгаль Кабмин зарплата образование

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