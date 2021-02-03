Полномочия Бюро экономической безопасности: Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3959-1 о внесении изменений в административное и уголовное законодательство по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В частности, законопроект вносит изменения в Кодекс об админнарушениях:

определяется ответственность работников Бюро экономической безопасности, которые имеют специальные звания, за административные правонарушения по дисциплинарным уставам;

предусматривается административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро экономической безопасности.

"В Уголовном кодексе вводится ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость, как отдельный вид уголовного преступления, расследование которого отнесено к компетенции Бюро экономической безопасности Украины.

Определение отдельного состава преступления о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость даст возможность для эффективного расследования фактов хищения или завладения бюджетными средствами в виде налога на добавленную стоимость, а также позволит избежать противоречия между правоохранительными органами при определении составов преступлений по статье 191 УК", - говорится в сообщении.

Также в Уголовном процессуальном кодексе определяется основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности Украины.

Кроме этого, за оперативными подразделениями БЭБ закрепляются полномочия осуществления негласных следственных (розыскных) действий. Также предлагаются другие изменения для надлежащего предварительного расследования уголовных преступлений, отнесенных к подследственности БЭБ.