Пенсионный фонд в прошлом году перевел более 3 миллионов евро пенсий за границу
В 2020 году Пенсионный фонд на зарубежные пенсии украинцам потратил более 3 миллионов евро и 150 тысяч долларов.
Об этом говорится в материале ЭП.
Речь идет о "зарубежных" пенсии: если украинец официально работал в одном из иностранных государств, то может причислить этот трудовой стаж так, как бы получил его в Украину. Для этого заключались межгосударственные договоры - соглашения о социальном обеспечении.
Соглашения заключены с 23 странами: Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Венгрией, Молдовой, Беларусью, Грузией, Азербайджаном, Монголией, Румынией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Испанией, Португалией и Польшей.
Такая возможность пригодится для получения права выхода на пенсию, которое в Украине возникает после 35 лет работы.
В 2020 году ПФУ направил за границу 154,6 тыс долл и 3,159 млн евро. Получали пенсии или их части с ПФУ в других странах 4682 украинцы. Средний размер ежемесячной пенсии составлял 121,56 долл и 57,54 евро.
Больше о том, как трудовым мигрантам получать пенсию в Украине и за рубежом читайте в материале Экономической правды.
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Экономическая правда
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