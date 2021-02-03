Пенсионный фонд в прошлом году перевел более 3 миллионов евро пенсий за границу

В 2020 году Пенсионный фонд на зарубежные пенсии украинцам потратил более 3 миллионов евро и 150 тысяч долларов.

Об этом говорится в материале ЭП.

Речь идет о "зарубежных" пенсии: если украинец официально работал в одном из иностранных государств, то может причислить этот трудовой стаж так, как бы получил его в Украину. Для этого заключались межгосударственные договоры - соглашения о социальном обеспечении.

Соглашения заключены с 23 странами: Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Венгрией, Молдовой, Беларусью, Грузией, Азербайджаном, Монголией, Румынией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Испанией, Португалией и Польшей.

Такая возможность пригодится для получения права выхода на пенсию, которое в Украине возникает после 35 лет работы.

В 2020 году ПФУ направил за границу 154,6 тыс долл и 3,159 млн евро. Получали пенсии или их части с ПФУ в других странах 4682 украинцы. Средний размер ежемесячной пенсии составлял 121,56 долл и 57,54 евро.

Больше о том, как трудовым мигрантам получать пенсию в Украине и за рубежом читайте в материале Экономической правды.

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Экономическая правда