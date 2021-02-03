Онлайн-казино: Комиссия по игорному бизнесу выдала первую лицензию
Комиссия по регулированию игорного бизнеса и лотерей 2 февраля выдала ООО "СПЕЙСИКС" (ТМ "Космолот") лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.
Об этом в Facebook сообщил председатель Комиссии Иван Рудой.
"Только лишь хотеть никогда не будет достаточно, нужно действовать. Не искать виновных. И причин, почему "нет". Брать и делать? Да. Мы - сделали. Решение о выдаче первой лицензии принято", - написал он.
Решение Комиссии от 2 февраля за подписью Рудого обнародовали на сайте ведомства.
По данным портала YouControl, ООО "СПЕЙСИКС" зарегистрировано 28 мая 2020 в Киеве, размер уставного капитала - 30 млн грн. Основатель и руководитель - Сергей Потапов.
Основной вид деятельности компании - организация азартных игр.
Согласно данным Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, ООО "СПЕЙСИКС" является владельцем знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".
В пресс-релизе компании CEO Cosmolot Сергей Потапов назвал получение лицензии важным шагом, передает liga.net.
"Путь к легализации был долгим, но создание "белого" рынка того стоит ... Стоит отдать должное Комиссии - замечательно, когда госорган работает быстро и четко. Cosmolot призывает индустрию "выходить на свет". Казино - это вид развлечений. Мы делаем его понятным и безопасным", - говорится в заявлении Потапова.
Напомним:
Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о создании госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.
В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua