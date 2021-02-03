Онлайн-казино: Комиссия по игорному бизнесу выдала первую лицензию

Комиссия по регулированию игорного бизнеса и лотерей 2 февраля выдала ООО "СПЕЙСИКС" (ТМ "Космолот") лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.

Об этом в Facebook сообщил председатель Комиссии Иван Рудой.

"Только лишь хотеть никогда не будет достаточно, нужно действовать. Не искать виновных. И причин, почему "нет". Брать и делать? Да. Мы - сделали. Решение о выдаче первой лицензии принято", - написал он.

Решение Комиссии от 2 февраля за подписью Рудого обнародовали на сайте ведомства.

По данным портала YouControl, ООО "СПЕЙСИКС" зарегистрировано 28 мая 2020 в Киеве, размер уставного капитала - 30 млн грн. Основатель и руководитель - Сергей Потапов.

Основной вид деятельности компании - организация азартных игр.

Согласно данным Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, ООО "СПЕЙСИКС" является владельцем знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".

В пресс-релизе компании CEO Cosmolot Сергей Потапов назвал получение лицензии важным шагом, передает liga.net.

"Путь к легализации был долгим, но создание "белого" рынка того стоит ... Стоит отдать должное Комиссии - замечательно, когда госорган работает быстро и четко. Cosmolot призывает индустрию "выходить на свет". Казино - это вид развлечений. Мы делаем его понятным и безопасным", - говорится в заявлении Потапова.

Напомним:

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о создании госфонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки", который предусматривает, что указанный спецфонд будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

В бюджете-2021 запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета.

Экономическая правда