Земля будет автоматически переходить покупателю здания – закон

2 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости".

За соответствующий законопроект №0850 проголосовали 297 народных депутатов.

Законом установлен "автоматический" переход прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на ней здание или сооружение к новому владельцу имущества.

Документ находился на рассмотрении парламента с 2015 года.

Законом устанавливаются сроки для обращения приобретателя дома к собственнику земельного участка с предложением передать ему в пользование соответствующий земельный участок (10 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости), а также сроки для расторжения предыдущего и заключения нового договора с владельцем такого земельного участка (не позднее 30 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости).

Авторы законопроекта отмечают, что для осуществления застройки оформление права на земельный участок является необходимым условием.

Таким образом, если объект незавершенного строительства был передан другому лицу (продан, унаследован т.п.), то без переоформления прав на землю (в том числе права аренды), осуществления строительства будет незаконным.

Экономическая правда