Столар выкупил у Алиева бизнес-центр "Парус" в Киеве – медиа

Девелопер Вагиф Алиев завершил продажу столичного бизнес-центра "Парус" народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Столару.

Об этом сообщает Liga.net.

"Сделка закрыта два месяца назад", – уточнил Алиев. До 2016 года "Парусом" в равных долях владели Вагиф Алиев и олигарх Дмитрий Фирташ.

Доля Алиева была оформлена на компанию "Мандарин плаза", Фирташа – на фирму "Передовые технологии плюс". В сентябре 2016 года Фирташ передал свою долю Алиеву, в обмен Алиев должен был погасить более 50 млн долларов долга компании своего партнера.

Однако с конца прошлого года у обеих половин "Паруса" новый владелец. Согласно данным госреестра юрлиц, "Передовые технологии" с 16 декабря 2020 года принадлежат компании "Парус Холдинг", ее конечный бенефициар – Вадим Столар.

После нескольких изменений, с 21 декабря 2020 года "Парус Инвест" принадлежит инвестфонду "Генезис" Вадима Столара.

Стоимость сделки не сообщается, но по оценке издания, стоимость всего бизнес-центра могла составить примерно 100-150 млн долларов.

Отметим, что в "Парусе" находятся студия телеканала Kyiv Live и отдел продаж девелопера ENSO, которые, по информации ЭП, принадлежат Столару.

"Парус" – бизнес-центра класса "А", который расположен в центре Киева. Высотность – 33 этажа, общая площадь – около 70 тыс кв. м, арендная – около 50 тыс кв. м.