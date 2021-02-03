Tesla отзывает 135 тысяч электромобилей в США

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отзывает примерно 135 тысяч седанов Model S и кроссоверов Model X из-за предполагаемых проблем с тачскринами.

Об этом сообщает Reuters.

В январе Национальное управление по безопасности дорожного движения США призвало Tesla отозвать около 158 тыс автомобилей, поскольку их тачскрины могут приходить в негодность из-за исчерпания емкости чипов памяти после нескольких лет использования.

По мнению регулятора, это сказывается на таких функциях безопасности, как устранение запотевания стекол и работа камер заднего вида. Проблемы с тачскринами Tesla начинают проявляться примерно через пять-шесть лет эксплуатации. Tesla пыталась решить проблему с помощью программных обновлений, однако попытки были безрезультатны.

Речь шла об электромобилях Model S, выпущенных в 2012-2018 гг., и Model X 2016-2018 гг. производства.

В письме регулятору Tesla не согласилась с его утверждениями, однако компания отметила, что отзовет автомобили, чтобы провести проверку. Производитель электромобилей отметил, что "экономически, если не технологически, невозможно ожидать, что такие компоненты могли бы или должны работать на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля".

Напоминаем:

В 2018 году компания отозвала 123 тыс электромобилей Model S в связи с возможными проблемами с усилителем руля.