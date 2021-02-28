Еврооператоры интересуются концессией ж/д вокзалов в Украине

Европейские операторы вокзалов проявляют интерес к концессии железнодорожных вокзалов в Украине.

Об этом в интервью ЦТС сообщил и.о. члена правления АО "Укрзализныця", глава "Пассажирской компании" Александр Перцовский.

"Мы определили 7-8 потенциальных партнеров - международных, и локальных. Было несколько европейских операторов вокзалов - Франция, Италия, несколько крупных украинских девелоперских компаний, в частности, из регионов", - отметил он.

"Дальше будет разработка технико-экономической документации. Концессия - это долгий процесс, но он идет", - добавил топ-менеджер.

Напоминаем:

Мининфраструктуры сейчас готовит к концессии 6 вокзалов, концессия, скорее всего, будет в формате 1+1: один большой вокзал и один меньший вокзал.

В Министерстве инфраструктуры как первые потенциальные концессии рассматривают вокзалы Киева и Винницы, также начнется подготовка к концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.