Кулеба пригласил французский бизнес принять участие в "Большом строительстве" и большой приватизации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу бизнес-совета с представителями крупного и среднего французского бизнеса и пригласил их принять участие в "Большом строительстве" и большой приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В последующие годы в Украине открываются огромные возможности, в частности в сферах строительства, инфраструктуры и энергетики", - отметил Кулеба.

Кулеба также уточнил, что речь идет прежде всего о строительстве и концессии дорог и мостов, концессию и приватизации портов, модернизацию пограничной инфраструктуры, проекты по электрификации общественного транспорта, развитие систем водоснабжения, переработку мусора и тому подобное.

Кроме того, стороны уделили особое внимание энергетической сфере. Кулеба отметил потенциал производства в Украине зеленого водорода и синхронизацию нашего государства с курсом Европейской зеленой соглашения, открывает новые возможности в сфере возобновляемой энергетики.

Отмечается, что участие в совете приняли топ-менеджеры компаний, которые уже работают или заинтересованы в реализации бизнес-проектов в Украине: Airbus, Air Liquide, Alstom, Crédit Agricole, Egis, RTE International, TOTAL Eren, Tryba Energy итд.

Напоминаем:

В 2021 году государство планирует потратить меньше средств на развитие дорожной инфраструктуры, причина - значительную часть расходов "Укравтодора" составит обслуживания долгов. Если в 2020 году на это потратили 5,6 млрд грн, то в 2021 году сумма вырастет до 13,54 млрд грн.

Это стало следствием политики выдачи государственных гарантий дорожном ведомству, под которые последний в 2020 году получил 19,3 млрд грн.

В 2021 году под государственные гарантии "Укравтодор" планирует получить кредиты на 71 млрд грн. Это означает, что в последующие годы служба тратить все больше денег на выплату долгов и все меньше - на содержание дорог.

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