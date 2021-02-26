Россиянину не разрешили построить ТРЦ под стеклянным "мостом Кличко"

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева 23 февраля отказал компании "Этрекс" в выдаче разрешения на строительство развлекательного центра на холмах возле Арки "Дружбы народов" в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, передает издание "Наші гроші".

Основаниями отказа стало несоответствие объекта требованиям строительных норм и непредоставление ряда необходимых документов.

Градостроительные данные и ограничения на это строительство были выданы "Этрексу" в марте 2013 года. В августе 2018 года фирма получила экспертный отчет по этому проекту, предусматривающий возведение двухэтажного здания площадью 530 кв м.

Строительство запланировано на участке площадью 0,09 га. Рядом в аренде "Этрекса" еще два участка площадью 0,22 га и 0,45 га по ул. Владимирский спуск, 4 и 6.

Эти участки фирма получила в аренду в 2003-2004 годах под строительство административного здания, гостиницы и развлекательного комплекса. Срок аренды истекает в 2028-2029 годах.

В прошлом году "Этрекс" через суд обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА предоставить ему градостроительные условия и ограничения для проектирования гостиничного комплекса с общественными помещениями на участке 0,45 га на Владимирском спуске, 6.

Отметим, что рядом с 0,76 га "Этрекса" еще 0,75 га (0,14 га и 0,61 га по ул. Владимирский спуск, 4) находится в аренде связанной компании - "Строительные технологии".

На одном из участков, которую арендует "Строительные технологии", стоят опоры "моста Кличко".

Владельцами "Этрекса" является ЗНВКИФ "Авераж" и "Инвестмент менеджмент групп", конечным бенефициарным собственником которых является россиянин Дмитрий Буряк, известный на рынке как девелопер строительных проектов "DeVision" в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок.