Курс валют: гривня приближается к 28 за доллар
Пятница, 26 февраля 2021, 20:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 1 марта на уровне 27,95 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,84 грн (на 26 февраля - 34,15 гривни).
Напоминаем:
26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,95 гривни.
26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни.
Экономическая правда
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