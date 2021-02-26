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Курс валют: гривня приближается к 28 за доллар

Пятница, 26 февраля 2021, 20:10
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 1 марта на уровне 27,95 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,84 грн (на 26 февраля - 34,15 гривни).

Напоминаем:

26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,95 гривни.

26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,96 - 27,98 гривни.

Экономическая правда

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