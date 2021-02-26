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ЕБРР предоставит Киеву 50 млн евро кредита на закупку 50 новых вагонов метро

Пятница, 26 февраля 2021, 15:15
 

Европейский банк реконструкции и развития и Киевский метрополитен подписали кредитный договор в размере 50 млн евро на закупку столицей 50 новых вагонов метро.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, эти вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию киевского метрополитена, на которой до конца этого года столичные власти планируют открыть 2 новые станции метро на Виноградарь - "Мостицкую" и "Проспект Правды".

"Сегодня парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов. Около 100 из них - в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года. С помощью этого кредита город обновит половину устаревшего подвижного состава", - добавил Кличко.

Экономическая правда

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метрополитен Киев Кличко ЕБРР

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