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УЗ с 26 февраля приостанавливает продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область

Среда, 24 февраля 2021, 18:05
 

"Укрзализныця" в связи с карантинными ограничениями с 26 февраля приостанавливает продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Реагируя на эпидемиологическую ситуацию в Ивано-Франковской области, Укрзализныця с 00 ч 00 мин 26 февраля до 12 марта 2021 приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковской области и в обратном направлении. Продажа проездных документов будет возобновена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, УЗ совместно с Министерством инфраструктуры разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения.

"Вместе с тем Укрзализныця расширяет возможности для возврата билетов: пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будут возмещена полная стоимость билета.

Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля", - добавили в компании.

В УЗ добавили, что 24 - 25 февраля все поезда будут следовать по расписанию.

В продаже имеются еще более 4000 билетов на 15 рейсов из Ивано-Франковской области и при необходимости будут предоставлены дополнительные вагоны, чтобы дать возможность максимально безопасно покинуть регион тем, кто уже запланировал путешествие.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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