Гривня на закрытии межбанка ослабла

23 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,95 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,93 - 27,95 гривни;

Евро - 33,92 - 33,93 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,82 - 28,00 гривни. Евро покупают по 33,59 гривни, продают по 33,96 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,90 - 27,95 гривни, евро - 33,70 - 33,79 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 23 февраля на уровне 27,93 гривни.

23 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.

22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.

Экономическая правда