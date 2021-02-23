В Нацбанке напомнили банкам условия обслуживания крымчан

В Нацбанке напомнили, что банки обязаны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица.

Об этом говорится в письме-разъяснении НБУ в ответ на запросы госорганов Украины и жалобы граждан.

"Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополя", - отметили в НБУ.

Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.

"Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.

Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки внутренне перемещенного лица для целей определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица", - пояснили в НБУ.

Нацбанк также подчеркнул на:

недопустимости дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания;

необходимости предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.

Экономическая правда