Интернет впервые обошел ТВ как источник информации в Украине – исследование

В начале 2021 года 51% опрошенных украинцев в качестве источника информации предпочитают Интернет, тогда как телевидение - 44%, радио и прессу - 2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Research & Branding Group.

"Следует отметить, что впервые в Украине доля тех, кто отдает предпочтение Интернету как источнику информации, превысила долю тех, кто предпочитает телевидение", - говорится в сообщении.

По результатам опроса, пользователями Facebook являются 59% опрошенных, в тройке наиболее распространенных соцсетей также YouTube (43%) и Instagram (30%).

"Стремительно наращивает свою популярность в Украине Telegram (17%), количество пользователей которого с 2018 года выросло втрое, тогда как количество пользователей Одноклассников (5%) и Вконтакте (3%) с 2018 года в Украине наиболее существенно сократилось. Также каждый двадцатый украинец (6%) имеет аккаунт в Twitter", - добавляют авторы исследования.

При этом, наиболее популярным мессенджером в Украине является Viber (57% пользователей). В тройку лидеров также входят Facebook Messenger (37%) и Telegram (20%). Почти каждый десятый украинец пользуется WhatsApp (9%) и Skype (8%).

В целом почти половина украинцев (46%) признают определенное влияние соцсетей и мессенджеров на социально-политические процессы в Украине, а еще 13% считают определяющим. Не считают, что соцсети и мессенджеры влияют на социально-политические процессы в стране, 18% жителей Украины, еще 23% - не определились.

Опрос проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года. Опрошено 1802 респондента в возрасте от 18 лет.

Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь). Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.

Экономическая правда