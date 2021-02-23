Компания DT World из ОАЭ предложит Украине программу реформы таможни – Офис Зеленского

Компания DT World (ОАЭ) предлагает Украине сотрудничество в реформировании, модернизации украинской таможни, упрощении, ускорении и улучшении ее работы.

Об этом сообщает Офис президента по итогам встречи.

Встреча прошла при участии заместителя главы ОП Юлии Свириденко, вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра финансов Сергея Марченко, главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина, советника главы ОП Тимофея Милованова с главным операционным директором (COO) DT World Махмудом Аль Бастаки.

"Руководитель DT World отметил, что его компания имеет опыт работы с таможенными службами в более чем 100 странах мира и предлагает решения, которые помогают реформировать и модернизировать таможню, позволяют улучшить защиту границ государства от незаконного перемещения товаров благодаря автоматической системе оценки рисков всех трансакций, повысить уровень доходов, ускорить процесс таможенного оформления для трейдеров", - говорится в сообщении.

"Результатом внедрения подходов и решений, которые мы предлагаем, будет увеличение объемов торговли и роста национального ВВП. Украина может существенно улучшить свой уровень по индексу эффективности логистики (LPI) Всемирного банка, на который ориентируются инвесторы", - сказал Махмуд Аль Бастаки.

По его словам, компания готова предложить Украине свои разработки и помочь во внедрении новых подходов, что не потребует от государства капитальных инвестиций.

"Это является частью нашего сотрудничества на уровне правительств, на уровне правителя нашей страны и президента Украины", - добавил он.

"Вице-премьер Михаил Федоров отметил, что в Украине ключевой проблемой является не IT-разработки, где страна имеет огромный потенциал, а реинжиниринг процессов. В связи с этим он поинтересовался, может ли компания DT World помочь в этом вопросе в пределах потенциального сотрудничества", - добавили в ОП.

Операционный директор DT World предложил организовать соответствующую команду, которая изучит украинскую систему, процессы, проведет комплексную проверку, и после этого эмиратская компания предложит украинской стороне дорожную карту будущей работы.

"Действительно, очень важным является вопрос законодательства, реинжиниринга процессов и создания соответствующей электронной системы, так как без оценки механизма рисков это не будет работать", - рассказал он.

Экономическая правда