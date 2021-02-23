После твитов о биткоине состояние Маска за день сократилось на 15 млрд долларов
Акции Tesla в понедельник снизились на 8,6% - вследствие этого состояния Илона Маска сократились на 15,2 млрд долларов и он опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.
Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние Маска оценивают в 183 млрд долларов, состояние основателя Amazon Джефф Безос, который возглавляет рейтинг - в 186 млрд долларов.
Замыкает топ-3 сооснователь Microsoft Билл Гейтс - 135 млрд долларов.
Отмечается, что самое большое с сентября падение акций Tesla частично вызвано комментариями Маска в выходные, что цены на криптовалюта биткоин и Ethereum являются завышенными.
"Маск опубликовал свой твит о стоимости криптовалюты через 2 недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоины", - говорится в сообщении.
При этом, стоимость биткоина, которая за последний год выросла на 400%, 23 февраля опустилась ниже 50 тыс долларов за монету. Еще 21 февраля биткоин стоил выше 57 тыс долларов.
Напоминаем:
9 февраля стало известно, что компания Илона Маска Tesla купила криптовалюты Bitcoin на 1,5 млрд долларов. Тогда это вызвало рост цены криптовалюты, которая вскоре устанавливала новый рекорд.
Экономическая правда
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