Рада одобрила законопроект с предложениями Зеленского, расширяющий полномочия и.о. министров

Верховная Рада одобрила законопроект №4531 о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы - с учетом предложений президента Владимира Зеленского, который предлагал расширить полномочия и.о. министров.

Источник: трансляция заседания Рады

Детали: "За" проголосовали 267 депутатов, против - 38.

Почему это важно: Ранее президент Владимир Зеленский вернул в парламент одобренный Радой законопроект №4531 о возобновлении конкурсов на госслужбе с собственными предложениями.

Зеленский просил парламент изъять из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Отмечалось, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий, являются неприемлемыми - потому как нарушают конституционные нормы насчет назначения по представлению премьер-министра членов правительства.

Если народные депутаты долго не назначают министра, это может парализовать министерство.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что такая ситуация с законом возникла в частности в связи с тем, что без главы дольше остается Министерство энергетики: обязанности министра исполняет Юрий Витренко.