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СНБО ввела санкции против компании Хомутынника, на которую записан его самолет

Вторник, 23 февраля 2021, 13:05
 

Среди компаний, против которых СНБО ввела санкции, есть компания Sandgate Commerce ltd, которую экс-нардеп и бизнесмен Виталий Хомутынник ранее указывал среди своих активов в декларации.

Хомутынник ранее в комментарии УП подтверждал, что является конечным бенефициаром этой компании, которая владеет самолетом Gulfstream G280.

В то же время в комментарии LIGA.net Хомутынник назвал введение санкций против Sandgate Commerce "недоразумением" и добавил, что готовит соответствующее обращение в СНБО.

По его словам, на балансе компании находится только самолет.

"Новость стала для меня удивлением. Я нахожусь в списке санкций РФ, а самолет не пересекал границу РФ. Предполагаю, что это произошло из-за проблем оператора, который одновременно руководил и другими самолетами", - сказал изданию бизнесмен.

Согласно решению СНБО, в отношении компании предусмотрены следующие мероприятия:

  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • другие санкции, в том числе - запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда лиц, среди которых народной депутат Виктор Медведчук, и против 19 компаний.

Под санкции СНБО, согласованные Владимиром Зеленским, среди прочих попали сеть спортивных товаров "Спортмастер", крупная российская фармацевтическая компания и энергетические предприятия.

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СНБО санкции Хомутынник

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