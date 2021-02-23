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Банки будут предоставлять госисполнителям номера счетов должников

Вторник, 23 февраля 2021, 12:10
 

Государственные исполнители получили допуск к информации о номерах банковских счетов должников и остатке средств на них.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

"По результатам проведенных совместных мероприятий Министерства юстиции и НБУ, а также достигнутых в ходе них договоренностей, Нацбанком внесены изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года № 267, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года", - отметил замминистра.

"Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах.

Указанные изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для введения автоматизации такого процесса", - добавил Гайченко.

По его словам, сейчас Минюст разрабатывает изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.

Экономическая правда

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долг банки

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