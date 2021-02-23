Курс валют на 23 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки
23 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,88 - 27,90 гривни;
Евро - 33,89 - 33,91 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,80 - 27,99 гривни. Евро покупают по 33,57 гривни, продают по 33,96 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,86 - 27,94 гривни, евро - 33,67 - 33,78 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 23 февраля на уровне 27,93 гривни.
22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.
22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.
Экономическая правда
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