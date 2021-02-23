"Укравтодор" готов достроить Подольский мост в Киеве

"Укравтодор" готов достроить Подольский мостовой переход через реку Днепр в Киеве так же, как достраивает мост в Запорожье.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы уже предварительно оценивали этот проект. Это должно быть политическое решение, как и в случае с запорожским мостом. После передачи нам Подольско-Воскресенского моста сможем завершить столичный долгострой за полтора года", - сказал он.

Из проектов, которые "Укравтодор" планирует реализовать в столице за 1,5-2 года, Кубраков назвал Дарницкий мост.

"Мы достроим все съезды с моста совместно с "Укрзализныцей", - добавил он.

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