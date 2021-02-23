Цена на газ в Европе существенно снизилась

Спотовая цена газа в Европе упала ниже 200 долларов за тысячу кубометров с максимальных показателей около 335 долларов в январе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Снижение цены "голубого топлива" произошло на фоне сильной оттепели. После морозного фронта "Зверь с Востока 2" Европу накрыла волна небывало теплого воздуха. Температура растет уже неделю и 24 февраля воздух прогреется до почти летнего уровня.

На нидерландском хабе TTF, который задает ценовой тренд по всему миру, цена газа с поставкой 23 февраля снизилась до 199 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, в ходе текущей зимы выше 200 долл котировки голубого топлива держались два месяца - с последней декады декабря. За это время был взлет до 335 долл в середине января.

В среднем зимние цены на TTF складываются следующим образом: 202 долл за декабрь, 257 долл за январь и промежуточный итог 223 долл за тысячу кубометров за февраль.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы тем временем достиг в среднем 38,52% уровня наполненности. Это на 5,6 процентного пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Европы в феврале хоть и снижается в годовом выражении на треть, но оно все же примерно в полтора раза выше, чем в январе.

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