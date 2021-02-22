Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: гривня потеряла в цене

Понедельник, 22 февраля 2021, 19:15
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 23 февраля на уровне 27,93 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,89 грн (на 22 февраля - 33,78 гривни).

Напоминаем:

22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка ослабла 23 февраля 2021, 17:55
Курс валют на 23 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки 23 февраля 2021, 11:10
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару 22 февраля 2021, 17:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!