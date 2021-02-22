Зеленский: Главная цель для нас как государства – это состоятельный украинец

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная цель государства - состоятельный украинец, по его словам, Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства.

Об этом он сказал на совещании с представителями ОП, парламента и правительства, передает Офис президента.

"Одной из главных основ развития украинской экономики является внедрение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства. В частности, речь идет об инновационном развитии промышленности, "промышленном безвизе" с Европейским Союзом, стимулировании и создании новых рабочих мест, обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также президент призвал к ускорению перехода на стандарты рыночной экономики и стимулирования развития бизнесов", - говорится в сообщении.

"Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства. Государство должно обеспечить поддержку молодых предпринимателей и свободу конкуренции как основы рыночной экономики Украины. Наши предприниматели - это локомотив современной успешной украинской экономики", - заявил Зеленский.

В ОП добавили, что участники совещания обсудили создание благоприятных условий для ведения бизнеса, доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, повышение места Украины в Глобальном рейтинге инноваций, повышение уровня конкуренции, формирование прозрачной и справедливой конкурентной среды с максимальным использованием информационных систем.

"Также обсудили способы привлечения инвестиций в Украину, создание условий для защиты инвесторов, имплементации механизмов государственно-частного партнерства и концессии как эффективных способов развития экономики", - говорится в сообщении.

"Главная цель для нас как государства - это богатый украинец. Успешная Украина - это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями", - сказал Зеленский.

По словам министра финансов Сергея Марченко, его ведомство работает над реализацией среднесрочного бюджетного планирования, которое поможет государству эффективнее преодолевать финансовые и экономические вызовы и стать надежной опорой для каждого украинца.

Экономическая правда