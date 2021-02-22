"Доступные кредиты 5-7-9%": Объемы займов превысили 21 миллиард

С начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-участники выдали 8916 кредитов на общую сумму 21,4 млрд грн, из них 12,3 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Также из общей суммы 3,8 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 5,3 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

"Наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (19%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 125 договоров на сумму 886 млн грн.

В частности, 312 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов.

47 млн ​​грн - выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 527 млн ​​грн.

Напомним:

Сообщалось, что с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 8630 займов на общую сумму в 20,2 млрд грн.

Экономическая правда