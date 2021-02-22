Регулятор может увеличить расходы "ГарПока" на суды на почти 3 миллиона

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики рассмотрит изменения в смету ГП "Гарантированный Покупатель", которые увеличат его расходы на судебные процессы на 2,7 миллиона гривен из-за наличия 130 открытых дел по "зеленой" энергетике.

Об этом сообщает Энергореформа, повестка дня НКРЕКП.

Проект решения отмечает, что "в производстве хозяйственных судов находится 130 дел по искам производителей электрической энергии по "зеленому" тарифу ... о взыскании задолженности и штрафных санкций". Именно это и является причиной увеличения расходной части "Гарпока".

Таким образом предлагается увеличить статью сметы "Судебный сбор и обслуживание судебных процессов" в феврале 2021 года на 2, 74 млн грн. Всего с учетом этих изменений расходы "ГарПока" составят 266 млн грн.

Сейчас расходы по соответствующей статье составляют 4,7 млн грн в феврале, в целом за год - 8,7 млн грн.

Согласно обновленным данным "ГарПока" на 15 февраля, уровень выплат ВИЭ-генерации 2020 года достиг 60%, а его ГП перед "зелеными" снизился до 19,6 млрд грн. "ГарПок" указывает, что с 1 января по 15 февраля 2021 года за "зеленую" электроэнергию, произведенную в 2020 году, им было уплачено 7 млрд грн.

В то же время, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики на своей странице в Facebook сообщала о том, что не все производители "зеленой" электроэнергии получили деньги в рамках траншей кредитных средств "Укрэнерго".

Напомним:

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

Государственный "Гарантированный покупатель" 4 февраля выплатил 900 млн гривен, полученных от "Укрэнерго", производителям "зеленой" энергетики. Еще 0,9 млрд перечислили в пользу "Энергоатома".

ГП "Гарантированный покупатель" заплатил еще 2,23 миллиарда гривен по долгам 2020 года перед производителями "зеленой" энергетики, столько же - в пользу ГП "НАЭК "Энергоатом".