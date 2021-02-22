В январе 2021 года украинцы оплатили картами покупок почти на 30 миллиардов – Приватбанк

В январе 2021 года украинцы оплатили банковскими картами через сеть торговых терминалов Приватбанка более 137 млн ​​покупок на 28,8 млрд грн - за первый месяц года украинцы оплатили картами больше всего за историю cashless.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"За первый месяц года украинцы оплатили картами больше всего за историю cashless - по количеству безналичных оплат это почти вдвое больше января 2020 года (71,9 млн грн) и даже превышает предыдущий рекорд декабря 2020 (134 млн)", - говорится в сообщении.

По данным банка, в январе 2021 года чаще всего украинцы оплачивали карточками покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 55% от общего объема оплат в терминальной сети банка.

Вторыми по объемам cashless-оплат в январе были аптеки (7%), за ними - магазины косметики и товаров для красоты (6,2%) а также магазины электроники и бытовой техники (6,1%).

Напомним:

Через сеть торговых терминалов Приватбанка украинцы в 2020 году оплатили покупок на 331,5 млрд грн - это на 32% больше, чем в 2019 году (251 млрд грн).

Экономическая правда