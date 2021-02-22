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Для Большого строительства создадут госфонд со стартовым капиталом в 3 миллиарда долларов

Понедельник, 22 февраля 2021, 15:56
 

Для финансирования программы Большого строительства будет создано государственное акционерное общество - оно будет руководить инвестициями.

Об этом в ходе форума "Украина-30. Инфраструктура" рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков, сообщает пресс-служба агентства.

По словам Кубракова, Государственный дорожный фонд не обеспечивает потребность финансирования для обновления, нового строительства и содержания сети дорог. Среди доступных источников дополнительного финансирования - внедрение платы за проезд для транзитных грузовиков, государственно-частные партнерства, кредитные средства под государственные гарантии.

"С прошлого года Укравтодор начал привлекать средства под государственные гарантии, однако большие проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов, которые в Украине пока отсутствуют", - объясняет он. Таким образом в агентстве выбрали механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации.

Для управлением инвестициями создается государственный фонд - акционерное общество (АО) в структуре Укравтодора. Как отмечается, это финансовое учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия и привлекать институциональных инвесторов.

Стартовый капитал АО составляет почти 3 миллиарда долларов. Как говорят в Укравтодоре, целью будет перевести его под юрисдикцию Международного инвестиционного арбитража, обеспечить корпоративное управление и ввести антикоррупционные меры предосторожности, которые разрабатываются в рамках совместного проекту Укравтодора и ЕБРР.

Экономическая правда

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Укравтодор дороги

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