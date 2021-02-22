Продажа спиртзавода: Фонд госимущества отвергает обвинения инвестора из Молдовы в обмане

Фонд госимущества провел обзор Мариливского МПД ГП "Укрспирт" и заявил о наличии "всех без исключения" необоротных активов, в том числе, которые указываются компанией-победителем аукциона "СП Zernoff" отсутствующими и/или неидентифицированными.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Фонд госимущества раскрыл всю информацию о приватизационных активах в онлайн и обеспечил равный доступ к информации об объектах приватизации по принципу "все знают все". Предоставлялась возможность и физического доступа к объекту. Таким образом, каждый желающий имел возможность ознакомиться с данными об объекте и принять взвешенное решение об участии в аукционе.

Вместе с тем, "СП Zernoff", которое победило в аукционе по приватизации Мариливского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", в течение 2-х месяцев должно было перечислить средства за приобретенный лот. Однако на данный момент средства за лот не оплачены", - говорится в позиции ведомства.

Отмечается, что представители компании обратились в суд по якобы отсутствию отдельного оборудования и документации на Мариливском МПД ГП "Укрспирт".

"С целью защиты интересов инвесторов 21 января 2021 год "Укрспиртом" был проведен осмотр территории и активов Мариливского МПД ГП "Укрспирт".

По результатам проведенного осмотра подтверждено наличие на Мариливском МПД ГП "Укрспирт" всех без исключения необоротных активов, в том числе, которые указываются отсутствующими и/или неидентифицированными, а также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации соответствующим техническим документом", - отметили в Фонде.

"Учитывая вышесказанное, обращение компании в суд может быть истолковано как попытка вернуть гарантийный взнос и не платить остальные средства, о чем свидетельствует постоянное откладывание инвестором момента оплаты средств за актив.

Фонд государственного имущества стоит на стороне добропорядочных инвесторов и защите государственных интересов, а потому не допустит манипуляции с уже заключенным договорам и будет защищать интересы государства в способы, предусмотренные законом", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Молдавская компания СП "Zernoff", победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Мариливского МПД ГП "Укрспирт", обратилась в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного расхождения фактического количества имущества, заявленного в электронном лоте.

Экономическая правда